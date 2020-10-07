Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminden 'uluslararası terörle mücadele koalisyonu kurma' çağrısı

Dağlık Karabağ’daki uluslararası olarak tanınmayan Ermeni yönetiminin lideri Araik Arutyunyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bağımsızlık mücadelesini veren bir devletin başkanı olarak uygar dünyayı terörle mücadeleye aktif olarak katılmaya çağırıyorum. Günümüzün ihtiyacı, verimli ve etkili bir uluslararası terörle mücadele koalisyonunun oluşturulması" ifadelerini kullandı.

Ermenistan ve Karabağ’daki Ermeni yönetiminin 'bugün bu mücadelenin ön cephesinde durduğunu' öne süren Arutyunyan, "Nihai zafere kadar mücadele edeceğiz. Ama bu sadece Ermenistan ve Karabağ’ın sorunu değil” dedi.

Kimseden bir şeyleri saklamanın mümkün olmadığı modern dünyada, 'Azerbaycan’a uluslararası cihatçı terör ağının girdiğini herkesin kendi gözleriyle gördüğünü ve saptadığını' iddia eden Arutyunyan, "Bu korkunç terörist ağının hedefinde Karabağ ve Ermenistan’ın barışçıl halkı, şehirlerimiz ve köylerimiz, özgürce yaşama ve geleceğimizi belirleme hakkının olduğu artık hiçbir ülke için sır değil" diye ekledi.