Bill Gates’ten koronavirüs aşısı ile ilgili yeni açıklama

Kovid-19 aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen ABD'li milyarder Bill Gates, koronavirüsün olumsuz etkilerinin üstesinden gelmenin tek yolunun etkili ve erişilebilir bir aşının elde edilmesi olduğunu belirtti.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, NBC televizyonuna verdiği demeçte insanlığın koronavirüsün olumsuz etkilerinin üstesinden gelmesinin tek yolunun etkili ve uygun fiyatlı bir aşının elde edilmesi olduğunu ifade etti.

Gates, “İnsanların normal yaşama dönmelerinin tek yolu, süper etkili ve uygun fiyatlı bir aşı elde etmek” açıklamasını yaptı.

ABD’li milyarder, toplu aşılamanın enfeksiyonun yayılmasını durduracağına ve hastalığı küresel olarak sona erdireceğine inandığının altını çizdi.

Gates, eylül sonlarında Birleşmiş Milletler’in (BM) aşılara erişime adanan üst düzey bir etkinlikte benzer açıklamalarda bulunmuştu.

"Bu hastalıktan kaynaklanan tehdidi bir yerlerde ortadan kaldırmanın tek yolu, onu her yerde ortadan kaldırmaktır" diyen Gates, çözümün aşı üretiminin herkese ulaşacak şekilde küresel çapta artırılmasından geçtiğini ifade etmişti.