ABD'nin ardından İngiltere de Rusya'yı 'siber saldırıyla' suçladı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Rus askeri istihbaratı GRU, bu yaz 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik oyunlar ertelenmeden önce hazırlıkları yapan yetkili kişiler ve kurumlara karşı siber keşif gerçekleştirdi. Hedefler arasında oyunların organizatörleri, lojistik hizmetler ve sponsorlar yer alıyor. 2020 Yaz Oyunlarına saldırılar, Rusya'nın Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına karşı kötü niyetli siber saldırılarının sonuncusuydu" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Rus istihbaratının 2018 Güney Kore Kış Olimpiyatlarına gerçekleşen siber saldırılarda eli olduğu iddia edilen açıklamada, "GRU’nun siber departmanı, 2018 Kış Oyunlarının açılış töreninde kendisini Kuzey Koreli ve Çinli bilgisayar korsanları olarak göstermeye çalıştı" denildi.

Today, the UK 🇬🇧 and our US Allies 🇺🇸 are calling out Russia’s GRU for carrying out a sustained campaign of cynical and malicious cyber activity against the Olympic and Paralympic Games in Tokyo and Pyeongchang https://t.co/TCTuTMjVEy — Dominic Raab (@DominicRaab) October 19, 2020

GRU'nun, kış olimpiyatlarının IT-sistemlerine karşı, verileri silmeye yönelik kötü amaçlı yazılım kullandığı ve 'VPNFilter' kullanarak Güney Kore genelindeki ekipmanlara saldırdığı ileri sürüldü.

Listede 8 olaya daha yeren veren İngiltere Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda Sandworm, BlackEnergy Group, Telebots, VoodooBear, Iron Viking, Quedagh, Electrum, Industroyer ve G0034 adlarının kullanıldığı aktarıldı.

Daha önce ABD Başsavcılığı da 6 Rus vatandaşını siber saldırılar düzenlemekle suçlamıştı.