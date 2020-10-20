Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Alaska'da 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve tsunami alarmı verildiği bildirildi.

ABD'nin Alaska eyaletinin güneyinde TSİ saat 23.54'te 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 40 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

BREAKING: M7.5 #earthquake south of the Aleutian Islands triggers #tsunami warning for parts of southern Alaska, including Kodiak, Homer. pic.twitter.com/9Jz6OHFjt3 — The Weather Channel (@weatherchannel) October 19, 2020

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), büyüklüğü 6.5 ile 7.5 arasında olan depremlerin 'yıkıcı tsunamilere' neden olmayacağını belirtiyor.