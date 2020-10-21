Azerbaycan: Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda bir Ermeni taburu yok edildi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de yeniden alevlenen çatışmalar, 10 Ekim ve 18 Ekim'de yürürlüğe giren iki ayrı ateşkese rağmen devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azeri güçleri, Ermenistan ordusunun 556. alayına bağlı yaklaşık 400 kişilik bir taburu yok etti.

Bakanlık, "Cephe hattının Cebrail yönündeki askeri faaliyetler sırasında Azeri ordusu tarafından gerçekleştirilen eylemler sonucu Ermenistan ordusunun 556. alayına bağlı bir taburu yok edildi. Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan tabur personelinin büyük bölümü etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Askeri birliğin Ararat'a döndüğünü belirten bakanlık, "Alay komutanı, kalan askerleri muhabereye dahil etmeyi reddetmesi nedeniyle görevden alındı. Çok sayıda askere muharebeye katılmayı reddetmeleri nedeniyle ceza verildi" diye ekledi.

Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.