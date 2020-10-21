Paşinyan: Dağlık Karabağ konusu, mevcut aşamada diplomatik olarak çözülemez

Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’daki çatışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

Dağlık Karabağ konusunun, mevcut aşamada diplomatik olarak çözülemeyeceğini iddia eden Paşinyan, "Uzun süre de diplomatik bir çözüm olmayacağının farkına varmalıyız" diye konuştu.

Halkı "cepheye çağıran" Paşinyan, "Bu nedenle, diplomatik bir çözüme ulaşılana kadar tüm vatandaşların ellerinde silahla savaşması gerekiyor. Dağlık Karabağ'daki tüm iş insanlarının ve öğrencilerin Dağlık Karabağ’a dönerek ordu hizmetine girmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.