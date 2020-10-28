Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Lavrov'un Fransız mevkidaşı Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde, Dağlık Karabağ'daki durumun ele alındığını ve devam eden çatışmalara ilişkin ciddi endişelerin dile getirildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında, çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ bölgesindeki durumun gelişimini kapsamlı bir şekilde ele alan bakanlar, aralıksız süren geniş çaplı çatışmalara ilişkin ciddi endişelerini dile getirerek çatışan taraflara derhal ateşkes yapma ve gerilimi düşürme çağrısı yaptılar" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bakanların sorunu diplomatik yollarla çözmekten başka bir seçeneğin olmadığına ve AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından daha fazla koordineli eyleme ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptıkları belirtildi.

Açıklamada ayrıca bakanların, çatışan tarafların çatışmaları sona erdirmek için siyasi irade göstermesinin önemine dikkat çektikleri kaydedildi.