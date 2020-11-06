Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminden 'misket bombası' suçlaması geldi, Azerbaycan yalanladı

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi, Azerbaycan ordusunun Stepanakert'i misket bombalarıyla vurduğunu iddia etti. Bakü ise bu iddiayı yalanladı.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetiminin Acil Durumlar Servisi’nin iddiasına göre, Azeri güçleri Stepanakert kentini misket bombalarıyla hedef aldı.

Azeri ordusunun konutları, sivil ve toplumsal altyapıyı hedef aldığını öne süren Acil Durumlar Servisi, henüz yaralı olup olmadığına dair bilgi bulunmadığını ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Acil Durumlar Servisi'nin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Bakanlığın açıklamasında "Ermeni basınında yer alan, Azerbaycan ordusunun Hankendi'yi (Stepanakert) vurduğuna dair bilgi, belirli bir amaç doğrultusunda yayılmış dezenformasyondur" dendi.