Trump'ın ekibi basın toplantısı için otel zannederek depo önünü tuttu

ABD seçimlerini kaybeden Başkan Donald Trump avukatlarının Philedelphia Four Seasons Hotel’de büyük bir basın toplantısı yapacağını duyurmuştu. Ancak ‘büyük toplantı’ otelde değil, Four Seasons Landscaping isimli küçük bir bahçecilik şirketinin önünde düzenlendi.

Cumartesi sabahı, Joe Biden’ın seçimleri kazandığı ilan edilmeden birkaç saat önce Trump Twitter hesabı üzerinden avukatlarının Philadelphia Four Season’ta büyük bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Ardından bu açıklamasını düzelterek toplantının Four Seasons Total Landscaping’de yapılacağını duyurdu.

Bunun üzerine Four Seasons otelleri basın toplantısının kendi otellerinde düzenlenmeyeceğini net ifade eden bir tweet paylaştı.

Basın mensupları toplantının düzenleneceği bahçecilik şirketinin önündeki otopark alanına geldiğinde Trump’ın ekibinden birinin çok büyük bir hata yaptığını anlamış oldu.

Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, seçim sonrası halen kazanma şansı olduğuna dair açıklamaları şehrin dışında, bir krematoryum ve yetişkinlere özel kitap ve ürünler satan bir dükkanın arasında konumlanan bir bahçecilik şirketinin otoparkında yapmaya karar vermiş olamazdı.

Bu hata sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu olurken Trump’ın gidişine yaraşır bir toplantı olduğu yorumları yapıldı.