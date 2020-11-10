Paşinyan: Karabağ’da zamanında durma kararını aldık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rossiya1 televizyonuna açıklamasında, Karabağ’da oluşan durumdan dolayı sorumluluk taşıdığını ve taşımaya devam edeceğini söyledi.

Paşinyan, “Bu, bizim için büyük bir aksilik, büyük facia, kayıp hayatlar için büyük yas. Ama Ermenistan ve Karabağ’ın yaşaması, kuvvetlenmesi, güçlenmesi, çeşitli konularda önceki algıları yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha önce başka çözümlerin mümkün olmadığını biliyorum” ifadesini kullandı.

Anlaşmaya imza atmasalardı durumun daha da kötüleşeceğini dile getiren Paşinyan, “Düştüğümüzü, ama uçuruma sürüklenmediğimizi kaydetmek lazım. Durma kararını zamanında aldık” dedi.

Paşinyan, mevcut durumdan ders çıkarmaları gerektiğini, çünkü bunun ülkenin kalkınmasına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.