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    Erivan’da protestocular parlamento binasına doğru yöneldi

    Erivan’da protestocular parlamento binasına doğru yöneldi

    © Sputnik / Асатур Есаянц
    Dünya
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    Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Karabağ’daki çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin anlaşmayı imzalamış olması nedeniyle Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen protestocular, bulundukları hükümet binasının sahasını terk ederek parlamento binasına doğru yöneldi.

    Sputnik muhabirinin aktardığına göre başkent Erivan’da sokaklara dökülerek önce Özgürlük Meydanı’nda toplanan protestocular, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin anlaşmayı imzalamış olması nedeniyle Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istedi.

    Hükümet binasının alanında göstericilerle polis arasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Protestocular daha sonra o alanı terk ederek parlamento binasına doğru yöneldi.

    Ermenistan parlamentosu Paşinyan’ın azlini görüşmek için acil toplanıyor

    Ermenistan parlamentosunda muhalif fraksiyonlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ın görevden alınması konusunu görüşmek için parlamentoyu olağanüstü toplanmaya çağırdı.

    Muhalefetin parlamento binası önündeki protesto gösterisinde konuşan Taşnagsütün (Ermeni Devrimci Federasyonu) aşırı milliyetçi partinin sözcüsü İşhan Sagatelyan, “Müreffeh Ermenistan ve Aydınlık Ermenistan partileri parlamentonun olağanüstü toplanması için gereken imza sayısını topladı. Toplantının gündeminde Paşinyan’ın görevden alınması” ifadesini kullandı.

    Ermenistan parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Rusya arabuluculuğunda Azerbaycan ile imzalanan barış anlaşmasını protesto ediyor. Bu barış anlaşmasını asılsız teslimiyet olarak gören muhalifler hükümet binasını işgal etti.

    Göstericilerden Paşinyan’a ültimatom

    Erivan’daki gösterilere katılan protestocular, anlaşmaya imza atan Paşinyan’a gece yarısına kadar kendi isteği ile görevi bırakması için süre tanıdı. Parlamento binasının yakınında ve Özgürlük Meydanı’nda toplanan protestocular daha önce ‘Hain Nikol’ ve ‘Nikol git’ şeklinde slogan atmıştı.

    Dağlık Karabağ anlaşması

    Dağlık Karabağ’da savaşı sona erdiren anlaşma geçen pazartesi günü Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanmıştı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in duyurduğu anlaşmanın maddelerine göre taraflar, çatışmalar esnasında kontrol ettiği topraklarda kalacak ve esir takası gerçekleştirilecek. Karabağ’ın çeşitli noktalarına Rus barış güçleri yerleştirilecek.

    Ermenistan lideri Paşinyan söz konusu anlaşmanın halk için acı verici olduğunu kabul etmiş, ancak sahadaki durum nedeniyle ordunun ısrarı üstüne böyle bir karar aldığını belirtmişti.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ailyev ise anlaşmanın imzalanmasını Ermenistan’ın teslim olması şeklinde nitelendirmiş, anlaşmanın Bakü’nün azami ölçüde yararına olduğunu, askeri aşamanın sona erdiğini ve bundan böyle siyasi konulara geçilebileceğini ifade etmişti.

    Ermenistan’da muhalefet parlamento oturumu için gerekli sayıda imzanın toplandığını bildirdi

    Muhalif Aydınlık Ermenistan partisinin lideri, parlamentoda olağanüstü oturum için gerekli sayıda imzanın toplandığını belirtti.

    Sputnik Ermenistan’ın aktardığına göre özel oturum yerel saatle 20.00’de yapılacak.

    Daha önce muhalif Müreffeh Ermenistan partisinin, Erivan’ın Dağlık Karabağ ile ilgili yeni anlaşmalara katılımının iptali için parlamentoda olağanüstü oturum için imza topladığı açıklamıştı.

    Sputnik’e göre oturumun yapılması için 33 milletvekilinin imzası, yeterli çoğunluk içinse 67 milletvekilinin imza atması gerekiyor.

    Yeterli çoğunluk için Paşinyan’ın ‘Benim Adımım’ blokunun üyelerinin de oy vermesi lazım.

    Etiketler:
    Dağlık Karabağ, Son dakika, Ermenistan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nikol Paşinyan
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