Kanada: Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore başlıca siber tehdit kaynakları

Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore’nin en büyük siber güvenlik tehdidini oluşturduğunu belirten Kanada İletişim Güvenliği Merkezi, bu ülkelerin Kanada’nın enerji sistemine zarar vermek için siber alandan yararlanmaya çalıştığını öne sürdü.

Kanada İletişim Güvenliği Merkezi’nin raporunda, "Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin neredeyse kesinlikle devlet destekli programlarının, bazı Kanada vatandaşları ve kuruluşlara yönelik en büyük devlet destekli siber tehdit oluşturduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Siber alanın ayrıca Kanadalı örgüt ve hükümet kurumlarını takip etmek için kullanılabileceği kaydedilen raporda, 'düşmanca tutum sergileyen ülkelerin' saldırılara hazırlık ve korkutma amacıyla sürekli olarak önemli altyapı ağlarını incelediği belirtildi.

Kanada hükümeti, bu tür eylemleri kınadıklarını açıkladı.

Rusya daha önce defalarca İngiltere ve ABD’ye siber saldırı düzenlemekle suçlanmış, Moskova ise tüm suçlamaları reddetmişti.