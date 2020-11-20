UNESCO Genel Direktörü Azoulay’dan Karabağ’a misyon gönderme teklifi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, Azerbaycan ve Ermenistan’ın örgütteki temsilcileriyle görüşmede, kültürel miras anıtlarının korunması amacıyla Dağlık Karabağ’a uzman misyonu göndermeyi teklif etti.

UNESCO’dan yapılan basın açıklamasında, “Genel Direktör, bu görüşmeler sırasında, geçmişteki girişimlere rağmen henüz bu toprakları ziyaret edemeyen UNESCO servislerinin teknik yardımını resmi olarak teklif etti” ifadesine yer verildi.

Söz konusu servislerin, bölgedeki kültürel mirasa yönelik daha etkili koruma sağlama amacıyla en önemli kültürel değerlerin ön envanterini çıkarmak için tüm ilgili tarafların onayı ile misyon gerçekleştirebileceği kaydedildi.