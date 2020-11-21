Rusya Savunma Bakanlığı: Stepanakert’e 1100 kişi daha döndü, dönenlerin sayısı 7 bini geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, tanınmayan Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanakert'e (Hankendi) 1100 sığınmacının daha döndüğünü, böylelikle daha önce evlerini terk edip dönenlerin toplam sayısının 7 bini geçtiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus barış gücü birliğinin eşliğinde Stepanakert'e 1100 sığınmacıyı taşıyan bir konvoy daha döndüğü, böylelikle dönen sığınmacıların toplam sayısının 7 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, “Sivillerin Stepanakert'teki evlerine dönmeleri için otobüslerin temas hattı üzerinden ilerleyişinin güvenliği Rus askerleri tarafından sağlandı. Son 24 saatte 1100’den fazla kişi evlerine döndü. 14 Kasım’dan bu yana daha önce evlerini terk eden 7 binden fazla kişi Stepanakert’e döndü” ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.