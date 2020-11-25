Azerbaycan: Fransız Senatosu’nun ‘Karabağ’ tasarısı sıradan bir kağıt parçası

Azerbaycan Devlet Başkan Yardımcısı Hacıyev, Fransa Senatosu’nun Karabağ’ın bağımsızlığının tanınması yönündeki tasarısını sıradan bir kağıt parçası olarak gördüklerini belirtti.

Azerbaycan Devlet Başkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev, RIA Novosti’ye açıklamasında, Fransa Senatosu’nun bugün kabul ettiği ve ülke yönetimine Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tasarısını değerlendirdi.

Hacıyev açıklamasında şunları ifade etti:

“Öncelikle bu tasarının Azerbaycan için sıradan bir kağıt parçasından başka bir şey olmadığının altını çizmek istiyoruz. Uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarını ağır bir şekilde ihlal etmekle birlikte dar siyasi çıkarlar namına kabul edilen bu kağıt parçası, Fransa’nın hem AGİT Minsk Grubu eş başkanı olan bir ülke olarak hem de BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak niyetleri ve objektif faaliyetleriyle ilgili büyük soru işaretleri yaratıyor.”

Bu tasarının Senato’da kabul edilmesini, “Fransız politika ve parlamenter sisteminin çok utanç verici adımı” olarak değerlendirdiklerini dile getiren Hacıyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fransa hükümet, bu tür kışkırtıcı adımların kabul edilemez olduğu yönünde resmi tutumunu açıklamalı ve bu tasarıyı kınayan bir bildiri kabul ederek Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne desteğini ifade etmeli.”