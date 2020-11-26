Ermenistan parlamentosu sıkıyönetimi kaldırmayı reddetti

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle 27 Eylül'de ilan edilen sıkıyönetimin kaldırması için muhalefetteki 'Aydın Ermenistan' ve 'Müreffeh Ermenistan' partileri tarafından verilen önerge iktidardaki 'Benim Adımım' partisinin oylarıyla reddedildi.

Aydın Ermenistan partisinden Gevorg Gorgisyan, sıkıyönetim ilanında belirtilen koşulların değiştiğini, ancak demokrasinin temeli olan ifade özgürlüğü, toplanma, grev ve vatandaşların serbest dolaşımıyla ilgili kısıtlamaların devam ettiğini ve tüm bunların ekonomik sorunlara yol açtığını belirtti.

Müreffeh Ermenistan vekili Şaki İsayan ise, sıkıyönetim kaldırılması durumunda bir sonraki adımın Başbakan Nikol Paşinyan'ın görevden alınması prosedürünün başlatılması olacağını ifade etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Anahit Avanesyan, insani yardımın dağıtılması ve askerlere sağlık hizmeti verilmesinin organize edilebilmesi için sıkıyönetim rejiminin korunmasının gerekli olduğunu belirtirken, Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Artur Sarkisyan, mevcut tüm sorunlar çözülünceye kadar sıkıyönetimi kaldırmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Seferberlik Daire Başkanı Albert Bagdasaryan, silahlı kuvvetlerin sıkıyönetim yasasının kaldırılmasına karşı olmadığını, ancak buna paralel olarak sınırların korunmasını sağlamak için gerekli kararların alınması gerektiğini kaydetti.

Sıkıyönetimin iptali, muhalefetin başbakanın istifası sürecini başlatmasına ve sıkıyönetim sırasında yasak olan protestolar düzenlemesine imkan verecekti.