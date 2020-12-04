BM’den 2021 için ‘tam bir felaket olacak’ kehaneti

WFP Direktörü David Beasley, BM Genel Kurulu’nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelenin konu alındığı özel toplantıda, “Bu aşamada gördüklerimize göre, önümüzdeki yıl tam anlamıyla bir felaket olacak” dedi.

Son 4 yılda yaşanan silahlı çatışmalar yüzünden, açlık sınırındaki insan sayısının 80 milyondan 135 milyona çıktığını söyleyen Beasley, ancak pandemi yüzünden bu sayının 270 milyona yükseldiğini kaydederek, “19 trilyon dolar harcadığımızdan bu para büyük olasılıkla 2021’de olmayabilir. Ekonomik bir gerileme var ve ihtiyaçlar ikiye katlandı” ifadesini kullandı.

Ancak gerekli fonu toplamakta başarılı olmaları durumunda, dünya toplumunun insani krizin üstesinden geleceğinin altını çizen Beasley, “Birçok arkadaşıma ve dünya liderine söylediğim gibi önümüzdeki yıl her şeyi finanse edemeyeceğiz. Bu nedenle istikrarsızlık, açlık ve göç sorunlarına öncelik vermeliyiz” diye konuştu.

Beasley, ancak bu durumda dünyanın “2021’e dayanabileceğini” söyledi.