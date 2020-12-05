Ermenistan’da muhalefetten Başbakan Paşinyan’a 3 gün içinde istifa etmesi için ültimatom

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, binlerce kişinin katılımıyla protesto gösterisi düzenleyen muhalefet güçleri, Başbakan Nikola Paşinyan ve ekibine 8 Aralık saat 12.00’ye kadar görevi bırakmaları için ültimatom verdi.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, on binlerce kişi kent merkezinde toplanarak Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etti. Protestocular daha sonra Paşinyan’ın rezidansına doğru yürüdü ve eylemlerine burada devam etti.

Muhalefetteki Taşnaksutyun partisinin sözcüsü İşhan Sagatelyan, protestoculara konuşmasında, “İki meseleyi görüşeceğiz. Paşinyan’ın görevi bırakacağı gün ve saati ile halkın onlara karşı kaba kuvvet kullanmayacağına dair garantinin verilmesi” ifadelerini kullandı.

Paşinyan ve ekibinin verilen süre içinde görevi bırakmaması durumunda, ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemlerinin başlayacağı tehdidinde bulunan Sagatelyan, bu talepleri özellikle Paşinyan'ın konutu önünde dile getirdiklerini kaydederek, “Halkın sesini duysun diye. Belki böylelikle istifasının halkın talebi olduğunu anlar” dedi.

Sagatelyan, “Kendisi gitmezse biz onu göndermeyi biliriz” diye ekledi.

Daha önce Sagatelyan, ülkede faaliyet gösteren 17 muhalif partinin eski Başbakan ve Savunma Bakanı Vazgen Manukyan’ı geçici hükümet başbakanlığı görevine aday göstermişti.

Ermenistan’da muhalefet, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlandığı 10 Kasım’dan bu yana Başbakan Paşinyan’ın görevi bırakması için eylemler düzenliyor.