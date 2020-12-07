Rusya: Stepanakert’e 770’den fazla sığınmacı geri döndü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Ermenistan’dan Stepanakert'e 770’ten fazla sığınmacının geri döndüğü, konvoya Rus barış gücü birliklerinin refakat ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Rus barış gücü birlikleri, Ermenistan Cumhuriyeti’nden Dağlık Karabağ’a dönen sığınmacıları taşıyan otobüslere refakat etti. Bugün Erivan’dan Stepanakert’e otobüslerle 778 kişi ulaştırıldı. Konvoya yol boyunca Rus barış gücü devriyeleri ve askeri polis birlikleri eşlik etti” ifadelerine yer verildi.

Rus barış gücü birliklerinin 23 gözlem noktasından durumun gece-gündüz izledikleri ve ateşkesi denetledikleri dikkat çekilen açıklamada, “Rus barış gücü birlikleri, vatandaşların kalıcı ikamet yerlerine güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlıyor, insani yardım ulaştırıyor ve sivil altyapıyı tesisleri onarılıyor” denildi.

Açıklamada ayrıca şu ana kadar 34 bin 500’den fazla sığınmacının Dağlık Karabağ’daki sürekli ikamet yerlerine geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşma gereği tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından 24 saat boyunca ateşkese uyulup uyulmadığını izliyor.