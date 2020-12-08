Ses hızını aşan ilk insan Yeager hayatını kaybetti

Victoria Yeager, eşi Emekli Tuğgeneral Charles 'Chuck' Yeager’in ölüm haberini Twitter hesabından “Derin bir üzüntü içindeyim, hayatımın aşkı General Chuck Yeager saat 21.00’dan hemen önce hayata gözlerini yumdu. İyi yaşanmış inanılmaz bir hayat, Amerika’nın en iyi pilotu, güç, macera ve vatanseverlik mirası sonsuza dek hatırlanacak” mesajıyla duyurdu.

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever. — Chuck Yeager (@GenChuckYeager) December 8, 2020

​Yeager 14 Ekim 1947’de, henüz 24 yaşındayken, Bell X-1 roket uçağı ile havacılığın kilometre taşı olarak görülen ses bariyerini aştı ve bu bariyeri aşan ilk insan olarak tarihe geçti.

1968'de yapılan bir söyleşide Yeager ses hızını aştığı uçuş ile ilgili, "Tabii, endişeliydim. Hakkında fazla bilmediğin bir şeyle dalga geçerken, endişelenmek gerekir. Ama bunun işinizi etkilemesine izin vermiyorsunuz" demişti.

Pilotluk kariyerine uçak tamir teknisyeni olarak başlayan Yeager, İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş pilotu oldu. Savaş sürerken Nazi’lere karşı olağanüstü başarılar gösteren Yeager, liderlik ettiği ekip ile bir günde beş savaş uçağının düşürülmesi ile de tarihe geçmişti.

Toplamda 60 yıla yakın uçan Yeager, 2002 yılında 79 yaşındayken dahi X-15 roket uçağı ile uçuşlarına devam ediyordu.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine tarihe geçen pilotun ölümüne dair yaptığı açıklamada, “General Yeager’in öncü ve yenilikçi ruhu, Amerika’nın gökyüzündeki yeteneklerini geliştirdi ve ülkemizin hayallerini jet çağına ve uzay çağına yükseltti. O, ‘Risklere değil sonuçlara odaklan, hiçbir risk gerekli işin yapılmasının önüne geçemez’ derdi” ifadelerini kullandı.

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü tarihçisi Jim Young, Ağustos 2006'da Yeager'in bronz heykelinin açılışında, "Medya yapımı kahramanların çağında, gerçek kahraman odur" demişti. Üssün Uçuş Test Merkezi Komutanı Tümgeneral Curtis Bedke ise “İşi bilenler içinde en iyi bilen kişiydi” ifadesini kullanmıştı.