ABD ve İngiltere’den Rusya’ya ‘insan hakları ihlali’ yaptırımı

ABD ve İngiltere, insan haklarını ihlal etmekle suçladığı Rus vatandaşlarına, şirketlere ve kuruluşlara karşı yaptırım kararı aldı.

ABD’nin ‘kara listesine’ Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov’un güvenlik danışmanı Daniil Martınov, Çeçenistan Başbakan Yardımcısı Vahit Usmayev, Kadırov’un sözcüsü Ziyad Sabsabi, Kadırov’un at eğitmeni Satiş Simar, Kadırov’un Avrupa temsilcisi Timur Dugazayev’in yanı sıra Ahmat Kadırov Vakfı, Ahmat Futbol Kulübü, Ahmat Mutlak Şampiyonası, ‘Ahmat MMA’, ‘Çeçen Mineral Sular’ ve ‘Megastroyinvest’ adlı şirket ve kuruluşlar dahil edildi.

İngiltere’nin yaptırım listesinde de Çeçenistan’ın Argun ilçesinin eski Emniyet Müdürü Ayub Katayev, Çeçenistan İçişleri Bakan Yardımcısı Apta Alautdinov ve ‘Terek’ acil müdahale özel timi yer aldı.

Tüm bu kişi, şirket ve kuruluşlar ABD ve İngiltere tarafından Çeçenistan’da insan haklarını ihlal etmekle suçlanıyor.