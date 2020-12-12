BM Genel Sekreteri Guterres’ten 80 yılın en kötü ekonomik krizi uyarısı

Her yıl düzenlenen Nobel Barış Ödülleri’ne video mesaj yöntemi ile katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Salgının sosyal ve ekonomik etkisi çok büyük ve büyümeye devam ediyor. Verilen zararı hiçbir aşı düzeltemez. Son seksen yılın en büyük küresel durgunluğuyla karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

Dünya genelinde aşırı yoksulluğun büyümekte olduğunu ve açlık tehdidinin yaklaştığını dile getiren Guterres, ülkelerin koronavirüsün yarattığı sorun karşısında birleşemediğini kaydederek, “Pandemi, dünyanın ortak bir düşmanla karşı karşıya olduğu, başka hiçbir şeye benzemeyen bir kriz. Ne yazık ki, hükümetler bu küresel tehdide ortak bir yanıt vermediler” dedi.

SARS-CoV-2 pandemisine karşı tepkinin “parçalanmış ve kaotik” olduğuna işaret eden Guterres, “Ülkeler, bölgeler ve hatta şehirler, temel ihtiyaç malzemeleri ve önde gelen işçiler için kendi aralarında yarışa girdi” diye ekledi.