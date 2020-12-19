Kiev, Kırım Tatarlarının sürgünü davasında Stalin için avukat atadı

Kiev'deki Hukuki Yardım Merkezi, Kırım Tatarlarının sürgünü davasıyla ilgili olarak Sovyet lideri Josef Stalin ve SSCB İçişleri Halk Komiseri Lavrentiy Beria için avukat atadı.

Stalin’in avukatı Andrey Domanskiy, Kiev'deki Hukuki Yardım Merkezi’nin Kırım Tatarlarının sürgünü davasıyla ilgili olarak Sovyet lideri Josef Stalin ve SSCB İçişleri Halk Komiseri Lavrentiy Beria'ya avukat atadığını bildirdi.

Sputnik’e konuşan Domanskiy, "Müvekkilim Jozef Visaryonoviç Stalin. Kiev ücretsiz yasal yardım bölgesel merkezi temelinde atandım. Suçlandığı madde, avukatının zorunlu katılımını öngörüyor. Yargılama öncesi soruşturma, avukatların katılımıyla devam ediyor" dedi.

Domanskiy ayrıca, aralarında Beria’nın da bulunduğu davayla ilgili tüm şüpheliler için avukat atandığını kaydetti.

'Şaka değil'

Davanın duruşma öncesi yürütülen soruşturmasının yakında tamamlanacağını ve dosyaların mahkemeye gönderileceğini belirten Domanskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıçta bazı avukatlar bunun bir şaka olabileceğini düşündü, ancak bunun bir şaka değil, gerçek bir ceza davası olduğunu biliyoruz. Meslektaşların hiçbiri bu davayı şaka olarak görmeyecek, her biri ona verilen savunma görevini yerine getirecek."