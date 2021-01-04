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    Koronavirüs-New York

    Dünya genelinde uygulanan sıradışı koronavirüs yasakları

    © AFP 2020 / JOHANNES EISELE
    Dünya
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (568)
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    Pek çok ülke, Kovid-19’un yayılmasını engellemek için farklı yollara başvuruyor. Dünya genelinde, salgını durdurmak için uygulanan alkol yasaklarından cinsiyetlere göre sokağa çıkma kısıtlamasına kadar pek çok sıradışı önlem mevcut.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün, Türkiye’de de tekrar tırmanışa geçmesiyle birlikte katı önlemler geri geldi. Hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının geldiği Türkiye’de kısıtlamaların uygulandığı saatlerde alkol satışı yapan Tekel bayileri ve marketlerin alkol reyonları kapandı. Türkiye’deki yasak, başka ülkelerdeki sıradışı yasakları da gündeme getirdi. Pandemi başından itibaren uygulanan ilginç koronavirüs uygulamaları şu şekilde:

    Güney Afrika Cumhuriyeti: Alkollü içecekleri nasıl sakladığınızı biliyoruz, tespit edersek lisansınızı kaybedersiniz

    Türkiye gibi Güney Afrika Cumhuriyeti’nde de Kovid-19 vakalarının artması üzerine getirilen kısıtlamalarda ülkedeki tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılırken alkol satışları da yasaklandı. Yasakların gelmesinin ardından ülkede gizlice alkol satışının yapılması üzerine Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bheki Cele alkol satan mekanları şu şekilde uyardı: 

    “Restoranlarda çaydanlıklara ve 'yüzde 0 alkol' yazan şişelere alkol koymayın. Numaralarınızı biliyoruz, bunu yapmayın. Çaydanlıklarda alkol olduğunu tespit edersek ticaret lisansınızı kaybedeceğinize emin olabilirsiniz"

    Alkol yasaklarında Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti yalnız değil. Tayland ve Hindistan da bu konuda kısıtlamalar getirdi, Kenya ise restoranlarda alkol satışını yasakladı.

    Sıtma tedavisinde kullanılan bitkiden ürettikleri ilaçtan beklediğini bulamayan Madagaskar, tedavi merkezi açtı

    Koronavirüsün yayılmasını engellemek için uygulanan ilginç kısıtlamaların yanı sıra, geleneksel yöntemlerle tedaviyi destekleyen ülkeler de var. Bunlardan bir tanesi de Madagaskar. 

    Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü’nce geliştirilen ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan 'Covid Organics' (Kovid Organik) adını verdikleri ilacın tanıtımını yaptı. 

    Madagaskar, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisinden ürettiği Covid Organics ilacından umduğunu bulamadı, tedavi merkezleri açıyor.
    RIJASOLO
    Madagaskar, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisinden ürettiği Covid Organics ilacından umduğunu bulamadı, tedavi merkezleri açıyor.

    ‘Bunu bir Afrika değil Batı ülkesi geliştirseydi tepki farklı olurdu’ 

    Kendi ülkesinde bu ilacın yoksullara ücretsiz dağıtılacağını söyleyen Rajoelina, ilacın tedavi edici etkisi üzerine yöneltilen eleştirilere “Afrikayı küçümseyen tavırlarının uzantısı" diye tepki gösterdi ve bunu bir Avrupa ülkesi geliştirmiş olsaydı, Batı'nın farklı tepki vereceğini savundu.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

    Madagaskar, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisinden ürettiği "Covid Organics" ilacını, Komorlar Birliği, Senegal, Çad, Nijerya, Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya, Nijer ve Haiti'ye gönderdi. Ancak daha sonra ülkedeki Kovid-19 vakalarının ve ölümlerinin tırmanması üzerine ülke lideri Rajoelina, tedavi merkezleri açacağını duyurdu. 

    Mevcut verilere göre nüfusu 26 milyonun üzerinde nüfusu olan bu ada ülkesinde toplam koronavirüs vakası neredeyse 18 bin; virüs sebebiyle ölenler ise 262.

    Panama’dan cinsiyetlere göre yasak

    Panama yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için cinsiyetlere yönelik bir yasak uyguluyor. Ülkede kadın ve erkekler farklı günlerde ve yalnızca iki saat evlerinden dışarı çıkabilecek. Pazar günleri ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Orta Afrika’da bulunan nüfusu 4 milyonun üzerinde olan bu ülkede koronavirüs vakaları 250 bine yaklaşmış durumda.

    Kolombiya’da kimlik numaralarına göre sokağa çıkma yasağı

    Kolombiya’nın bazı bölgelerinde vatandaşlar kimlik numaralarına göre dışarı çıkabiliyor. Bazı yerlerde uygulanan bu yasağa göre örneğin Barrancabermeja kasabasında yaşayanlar, kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile bitenler Pazartesi, 1, 8 ve 5 ile bitenler Salı dışarı çıkabiliyor.

    Kolombiya'da kimlik numaralarının son hanelerine göre sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
    © REUTERS / LUISA GONZALEZ
    Kolombiya'da kimlik numaralarının son hanelerine göre sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
    New York’tan vatandaşlara koronavirüsü bulaştırmayacak seks önerileri

    New York Sağlık Departmanı, hastalığın bulaşmasını engellemek için ilginç bir belge yayınladı. Yetkililerin yayınladığı ‘Seks ve Kovid’ isimli belgede vatandaşlara pandemi döneminde cinsel ilişki tavsiyeleri veriliyor. Belgeye göre en risksiz cinsel aktivite, kendini tatmin etmek, tabii ilk önce ellerin yıkanması kaydıyla. 

    Grup seks ve ev dışından biriyle seks yapmanın ‘yüksek riskli’ olarak nitelendirildiği belgede, telefonda seks ve mesajlaşma da yapılan ‘risksiz’ öneriler kapsamında.

    Türkmenistan lideri halkına üzerlik otunu tavsiye etti, otun fiyatı 5 kat arttı 

    Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, halkına koronavirüsle mücadele için ‘üzerlik otu’ tavsiye etti. Üzerlik otunun bakterileri ve enfeksiyonları öldürmede etkili olduğunu söyleyen Türkmenistan liderinin açıklamasından sonra üzerlik otunun fiyatı 5 kat yükseldi.

    Sürü bağışıklığı stratejisi uygulayan İsveç başarısız oldu

    Koronavirüsün yayılmasını önlemek için ilginç yasaklara sahne olan ülkelerden farklı olarak İsveç halkına güveniyor ve sıkı yasaklar uygulamıyordu. Ancak İsveç hükümetinin Kovid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonu’nun yayınladığı raporda Kovid-19'la mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu bildirildi. İsveç Kralı 16. Carl Gustaf ise yaptığı Noel konuşmasında, hükümetin Kovid-19 stratejisini eleştirdi. Kral Gustaf başarısız bir strateji izlendiğini ve çok sayıda insanın öldüğünü söyledi. 

    Pandeminin başında 50'den fazla kişinin toplanmasını yasaklayan mevcut hükümet, artan koronavirüs vakaları ve ölümleri sonrası toplu taşıma araçlarında maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Ülke genelinde restoranlarda her bir masada yalnızca 4 kişi oturabiliyor; aynı zamanda saat 20.00 sonrası içki satışı yapılmıyor.

    İsveç Başbakanı Stefan Löfven, bu yasakların 24 Aralık ile 24 Ocak arasında uygulanacağını söyledi. Nüfusu 10 milyon olan bu Kuzey Avrupa ülkesinde Kovid-19 vakaları neredeyse 440 bin.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina uygulanmayan İsveç'te halk, güneşli havanın keyfini çıkarmak için parklara ve restoranlara akın etti.
    © AA / Atila Altuntaş
    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina uygulanmayan İsveç'te halk, güneşli havanın keyfini çıkarmak için parklara ve restoranlara akın etti.
    İsrail’de maskelere sakal ayarı

    İsrail’de 27 Aralık’ta üçüncü kez ülke çapında karantina uygulanması kararı verildi. Salgının en başından beri katı kurallarla gündeme gelen İsrail’de Ultra Ortodoks Yahudileri geleneksel sakallarının maske içerisine nasıl sığacağı soru işareti yarattı. Zira, ülkede kamusal alanda ağızları ve burunlarını kapama talimatı verilmişti. 

    İsrail ise bu sorunun çözümünü maskelerin sakallara göre ayarlanması talimatı vererek buldu. Aşırı dinci Yahudi bir siyasetçi olan Sağlık Bakanı Yaakov Litzman "Maskeler için sanayi onay belgesi çıkarıyoruz, bu da birkaç gün içinde çeşitli boyutlarda maskelerin piyasada olacağı anlamına geliyor. Yani sakal uzatanlar kendilerine uygun maskeler kullanabilecekler" dedi. 

    İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler için maske ayarı
    © AFP 2020 / MENAHEM KAHANA
    İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler için maske ayarı
    Sırbistan’ın uygulamak istediği ‘köpek gezdirme saati’ kısıtlaması protestolar sonrası kaldırıldı

    Sırbistan, köpekleri yürüyüşe çıkarma saatini 20:00 ve 21:00 arasında kısıtlamak istemişti. Fakat köpek sahiplerinin bu karara sert tepkisiyle doğan protestolar, hükümete geri adım attırdı.

     

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (568)

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    Maske, ultra Ortodoks Yahudi, İsrail, sürü bağışıklığı, İsveç, Türkmenistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Kısıtlama, Sokağa çıkma yasağı, sıradışı, Sırbistan, Panama, Kolombiya, koronavirüs tedbirleri, Önlem, New York, pandemi, Hastalık, Kovid-19, Koronavirüs
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