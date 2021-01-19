Kazakistan’da halk 1 Şubat’tan itibaren Sputnik V aşısı ile aşılanmaya başlayacak

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı ile 1 Şubat’tan itibaren vatandaşların aşılanmaya başlanacağını söyledi.

Hükümetle olan bir toplantıda konuşan Tsoy, “19 Ocak 2021’de Karaganda İlaç Kompleksi ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) arasında Sputnik V aşısının 20 bin dozluk ilk partisinin sevkiyatı için anlaşma imzalanacak” dedi.

Tsoy, 1 Şubat’tan itibaren aşılamaya başlanacağını ifade etti.

Tsoy’a göre, Kazakistan’da aşamalı bir aşılama programı uygulanacak. İlk olarak sağlık çalışanları aşılanacak. Daha sonra ilköğretim kurumları ve üniversitelerdeki öğretmen ve akademisyenlere; üçüncü aşamada da kronik hastalıkları bulunan kişiler, yetimhaneler ve kreşlerdeki eğitmenler, öğrencilere aşı vurulacak.

Yıl sonuna kadar ülkede 6 milyon kadar kişinin aşılanması planlanıyor.