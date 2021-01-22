Gazprom, Kuzey Akım'dan gaz sevkiyatında rekor kırdı

ABD, Kuzey Akım-2 hattının inşasıyla ilgili yaptırımlarına devam ederken bu hattın öncülü Kuzey Akım'a ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Hattın operatörü Nord Stream AG'den yapılan açıklamaya göre 2020'de Kuzey Akım üzerinden Avrupa ülkelerine yapılan sevkiyat 59.2 milyar metreküp ulaştı. Bu, hat hizmete açıldıktan bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Gazprom, yılda 55 milyar metreküp hacme sahip olan hattan ikinci kez bu rakamın üzerinde sevkiyat gerçekleştirmiş oldu. 2019 yılında da Rusya'dan Avrupalı tüketicilere 58.5 milyar metreküp gaz transfer edilmişti.

Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2, birbirine paralel olarak uzanıyor. 55'er bin metreküp hacme sahip hatlardan ilki, 2011 yılında hizmete açılmıştı. Kuzey Akım 2'nin inşasında son aşamaya gelirken ABD'nin projede yer alan Avrupalı ülkelere yönelik yoğun baskısı ve yaptırımları nedeniyle yapım çalışmaları durduruldu.