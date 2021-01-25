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    A 3D printed Whatsapp logo is placed between small toy people figures in front of a keyboard in this illustration taken April 12, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    WhatsApp milyonlarca kullanıcısını kaybetti: Telegram 25 milyon kullanıcı kazandı

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Dünya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202101251043649646-Whatsapp-milyonlarca-kullanicisini-kaybetti/

    WhatsApp'ın veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmesinin ardından milyonlarca kullanıcı Signal ve Telegram'a geçiş yaptı.

    Veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesinde yapacağını ilan ettiği değişiklikler tepki toplayan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını Signal ve Telegam'a kaptırdı.

    Kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine şirket 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihin 15 Mayıs'a ertelediğini duyurmuştu.

    WhatsApp bu süreçte de 'ortalıktaki hatalı bilgileri düzeltmeye yönelik çalışma yapacaklarını' söyledi.

    Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram
    © Flickr / Microsiervos
    WhatsApp kan kaybediyor, en çok indirilen uygulama Telegram
    İngiltere Parlamentosu'nun İçişleri Komitesi'yle paylaşılan verilere göre Ocak ayının ilk üç ayında Signal dünya genelinde 7.5 milyon kullanıcı, Telegram da 25 milyon kullanıcı kazandı.

    Her iki artışın da WhatsApp'taki kayıptan kaynaklandığı görülüyor. App Annie adlı analiz şirketinin derlediği verilere göre WhasApp ay başında İngiltere'de en çok indirilen 8. uygulama iken, 12 Ocak itibariyle sıralamada 23'e düştü.

    Buna karşın Signal 6 Ocak'ta sıralamada ilk 1000'de bile değilken, 9 Ocak'ta ise İngiltere'de en çok indirilen uygulama oldu.

    'Veri paylaşımında değişiklik yok'

    Parlamentonun İçişleri Komisyonu'nda konuşan WhatsApp'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika sorumlusu Niamh Sweeney, uygulamadan kaçış nedeninin yeni gizlilik sözleşmesindeki değişiklikler olduğuna inandıklarını söyledi.

    'Dünyanın hiçbir yerinde bir değişiklik yok'

    Yeni düzenlemenin iki amacı olduğunu belirten Sweeney, "İş bağlantılı mesajlaşmalarla ilgili yeni özellikler getirmek ve uygulamanın mevcut sözleşmelerine ilişkin 'daha fazla açıklık ve şeffaflık getirmek" ifadelerini kullandı.

    Sweeney, "Dünyanın hiçbir yerinde Facebook ile veri paylaşımımızda bir değişiklik yok" dedi.

    Sosyal medyada, WhatsApp'ın yaptığı değişikliğin veri paylaşımıyla ilgili olduğuna dair iddialar paylaşılıyordu.

    Guardian gazetesinin haberine göre App Annie'nin pazarlama müdürü Amir Ghodrati şu yorumu yaptı:

    "Mesajlaşma ve sosyal ağlarda bu tip değişiklikler olağandışı değil. Uygulamaların özellikleri gereği ve başlıca özelliklerinin de başkalarıyla iletişim kurmak olmasından dolayı, büyümeleri de mevcut durumlarda hızlı oluyor. Son birkaç yılda şifreli mesajlaşma özelliğine odaklanan uygulamalara talebin arttığını gördük."

    Uçtan uca şifreleme

    Ghodrati, şifreli mesajlaşmalara olan talebin WhatsApp'ın 'halkla ilişkiler felaketi'nden önce artamaya başladığını söyledi:

    "Gizlilik özellikleri sağlayan mesajlaşma uygulamaları 2020'nin ilk yarısında büyük talep gördü. Bu uygulamaların aktif kullanıcıları alternatiflerine kıyasla %30 daha fazlaydı. Signal, Telegram, Wickr ve WhatsApp gibi uygulamalar uçtan uca şifrelemeden 'kendi kendini imha eden' veri transferine kadar birçok özellik sunuyor."

    Etiketler:
    veri kaydı, veri, Signal, Telegram, WhatsApp
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