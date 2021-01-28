Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu. Korsanlar şirketin Almanya'nın Hamburg kentindeki ofisini aradı. Korsanların tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gine Körfezi'nde gemi kaptanıyla birlikte 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlar, bugün şirketin Almanya'nın Hamburg kentindeki ofisini aradı.

Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre, korsanların tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi. Olayın üzerinden 5 gün geçtikten sonra kurulan irtibat, korsanların genel davranış biçimi olarak yorumlandı.

Yaşanan gelişmeye ilişkin olarak Boden Denizcilik'ten de bir açıklama yapıldı. "Boden Denizcilik, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur" ifadesiyle başlayan açıklamada şu bilgilere yer verildi: