BM’den START-3 anlaşmasının uzatılmasına destek

ABD ve Rusya’nın START-3 anlaşmasının uzatılması konusunda vardıkları anlaşmayı değerlendiren BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin ABD ve Rusya’nın nükleer silahların kontrol düzenini yeniden canlandırmanın ilk adımı olan kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Dujarric, "Dünyanın en büyük iki nükleer cephaneliğinin doğrulanabilir sınırlarını korumanın aracı olan START-3’ün 5 yıllığına uzatmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun nükleer silah kontrol düzenini yeniden canlandırmanın ilk adımı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

BM’nin ABD ve Rusya'yı START-3’ün uzatıldığı beş yıllık süreyi iyi kullanmaya çağırdığına dikkat çeken Dujarric, şunları söyledi:

"Rusya ve ABD’yi önümüzdeki beş yılı nükleer silahlarının sayısının azaltılmaya devam edilmesi, ayrıca nükleer silahlar alanında ortaya çıkacak meydan okumalara cevap verebilecek yeni anlaşmaların yapılması konusunda görüşmeler için kullanmaya çağırıyoruz."

Rusya ve ABD, START-3 anlaşmasının uzatılması için gerekli iç prosedürlerin tamamlanması ile ilgili notaları bugün birbirilerine sundu. Buna göre anlaşma, herhangi bir değişiklik veya ekleme yapılmaksızın, imzalandığı şekliyle 5 Şubat 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisi olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3 olmuştu.

Her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021'de dolacaktı.