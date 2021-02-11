Ukrayna, NATO'ya Kırım hava sahasını kullanmayı önerdi

NATO Savunma Politikası ve Planlamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Patrick Turner'la bir araya gelen Krikliy, Simferopol Uçuş Bilgi Bölgesi'nin NATO'nun operasyonlarında kullanılması için İttifak'a öneride bulunduklarını belirtti.

"Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı'nın (EASA) Simferopol Uçuş Bilgi Bölgesi'nde uçuş güvenliğiyle ilgili güncellenmiş bülteni ile ABD Sivil Havacılık Kurumu'nun bu bölgedeki uçuşlara yönelik yasağı kaldırdığı dikkate alındığında, hava sahasının bu bölümünün birliklerin, ekipmanın, kargoların nakliyesiyle ilgili NATO operasyonlarında kullanılmasını öneriyoruz" diyen Krikliy, NATO'nun Rusya sınırı boyunca havadaki durumun izlenmesinde destek vereceğini umduklarını ifade etti.

Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR), içinde uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti verilen hudutları belirlenmiş hava sahasıdır.

Kiev'e göre Simferopol Uçuş Bilgi Bölgesi, Herson Bölgesi'ni, Kırım yarımadasını ve bölgedeki deniz sularının tüm merkezi bölümünü kapsıyor.