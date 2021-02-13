Yandex, yaklaşık 5 bin e-postadan veri sızıntısı tespit etti

Rus arama motoru Yandex'in güvenlik servisi, 4 bin 887 e-posta kutusuna ait verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesine yol açan sızıntı tespit etti. Sızıntıya, Yandex çalışanlarından birinin sebep olduğu belirtildi.

Yandex şirketinden yapılan açıklamada, "İç soruşturma sırasında, bir çalışanın üçüncü kişilere, kullanıcılara ait posta kutularına izinsiz erişim sağladığı ortaya çıkarıldı. Bu çalışan, servise teknik destek sağlamak için gereken erişim hakkına sahip 3 sistem yöneticisinden biriydi" ifadelerine yer verildi.

İzinsiz erişimin engellendiği kaydedilen açıklamada, e-posta sahiplerinin, şifrelerini değiştirmeleri gerektiği bildirimlerini aldığı belirtildi.

Şirket ve emniyet güçleri soruşturma yürütüyor. Yandex, sızıntıdan etkilenen herkesten özür dileyerek kişisel veri güvenliği üzerindeki insan faktörünün etkisini azaltmak için bu türden idari erişim hakkı seviyesine sahip çalışanların iş organizasyonunu yeniden gözden geçirme sözü verdi.