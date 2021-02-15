Stoltenberg: NATO savunma bakanları, Irak konusunda anlaşmaya varacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında "Bakanların, genişletilmiş misyonun başlatılması konusunda anlaşmaya varmasını bekliyorum. Bu misyon kapsamında, müttefiklerin personeli, ülke genelindeki çok sayıda güvenlik kurumlarında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini daha aktif yürütecek" ifadelerini kullandı.

Misyonun, duruma bağlı olarak genişlemeye devam edeceğini belirten Stoltenberg, "Bu, Irak hükümetinin talebi üzerine ve uluslararası terörle mücadele koalisyonu ile iş birliği içinde yapılıyor" dedi.

"Çevreleme ve savunma alanındaki temel faaliyetimiz için genel NATO finansmanının önemli ölçüde genişletilmesini teklif edeceğim. Bu, Kuzey Atlantik İttifakı'nın doğusunda müttefik güçlerinin konuşlandırılması, hava sahası devrileri, denizlerdeki konuşlandırma ve tatbikatlara destek sağlama fırsatını verecek. Harcamaları ortaklaşa artırmak, birbirimizi koruma taahhüdümüzün gücünü gösterecektir."

Bakanların görüşmesi sırasında, NATO'nun doğu sınırlarındaki etkinliğinin güçlendirilmesi dahil finansmanın artırılmasını teklif etme niyetinde olduğunu bildiren Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü: