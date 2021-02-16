Kazakistan’daki Karaganda İlaç Kompleksi, Sputnik V tescil belgesini aldı

Kazakistan hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, “Karaganda İlaç Kompleksi, Gam-kovid-vak’ın (Sputnik V) tescil belgesini aldı. 13 Şubat’ta ilaç, tescil dosyası materyallerinin değerlendirilmesine istinaden Kazakistan Sağlık Bakanlığı’nın aşının güvenliği, kalitesi ve etkinliğiyle ilgili bilirkişi raporu sonuçlarını aldı. Sağlık Bakanlığının desteği ile 15 Şubat'ta tescil belgesi düzenlendi” ifadelerine yer verildi.