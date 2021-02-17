Putin ve Paşinyan, Karabağ anlaşmasının uygulanmasını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan, bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, 9 Kasım 2020 tarihli Karabağ anlaşması ve 11 Ocak 2021 tarihli zirvede varılan anlaşmanın uygulanmasını değerlendirdiği belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli Dağlık Karabağ Beyanı ile 11 Ocak 2021’de Moskova’daki üçlü zirvede varılan anlaşmanın uygulanmasının pratik yönleri değerlendirildi” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Rusya-Ermenistan işbirliğinin güncel sorunlarının ele alındığı ifade edildi.

Ermenistan Hükümeti Ofisi’nden yapılan açıklamada, Putin ve Paşinyan’ın bugünkü telefon görüşmesinde, 'askeri esir, rehine ve diğer tutukluların en kısa zamanda yurtlarına dönmesi gerektiği kaydedildiği' belirtildi.

Açıklamada, “Ermeni tarafı, Azerbaycan’ın ortak beyanın bu maddesinin hükümlerini tam yerine getirmediğinden dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi” ifadesi kullanıldı.