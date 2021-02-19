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    Uçak-Simferopol Uluslararası Havalimanı, Kırım, Rusya

    'Dünya havalimanları iflas ediyor, sürecin en az kaybedeni Moskova ve İstanbul'

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    Havacılık koronavirüs önlemlerinden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Europe 2020 yılı havaalanları yolcu istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, Avrupa'nın yolcu trafiği geçen yıl 1.72 milyar yolcu azaldı, süreçten en az etkilenenler ise Moskova ve İstanbul oldu.

    Koronavirüs salgınından tarihinin en ağır darbesini yiyen, seyahat endüstrisinin önemli ayağı havacılıkta ilginç gelişmeler yaşanıyor.

    Dünya’dan Fehmi Köfteoğlu’nun haberine göre, pandemi ile birlikte dünyanın her yerinde kamuculuk yükselişe geçerken bunun seyahat endüstrisindeki ilk uygulamaları havacılıkta oldu.

    Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede hükümetler önce bayrak taşıyıcılardan başlayarak ülke için önemli gördükleri havayollarını kurtarmaya başladı.

    Almanya’da hükümet Lufthansa’nın iflasını önlemek için dokuz milyar euro aktarıp şirketin yüzde 20'sine ortak oldu. Benzer durum İtalya ve İspanya'da da yaşandı.

    Kamudan gelen desteklere rağmen havayolları iflas etti, yeni havayolları için çalışmalar yapılıyor

    Ancak kamudan gelen bu desteklere rağmen dünyanın her yerinde; Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’da havayolları peş peşe iflas etti.

    Seyahat veri şirketi Cirium, 2020'de 42 ticari havayolunun operasyonlarını tamamen durdurup iflas ettiğini belirledi. Bu sayı 2019'da 46 ve 2018'de 56 olarak gerçekleşmişti. İlginç olan bu dönemde kimi resmen kurulan kimi de kurulma aşamasında olan 30 yeni havayolu için çalışmalar yapılıyor.

    Cirium verilerine göre, 2019'da iflas eden 56 havayolundan 12'si, 2019’da 46 havayolundan 10'unun filosunda en az 10 uçak varken 2020’de iflas eden 42 havayolunun filosunda 20 ve üzerinde uçak olan şirketler.

    2018’de iflas eden havayollarının toplam 406, 2019'da 431 uçağı varken 2020’de iflas eden 42 havayolunun filosunda toplam 485 uçak vardı.

    ABD’den 9 havayolu firması iflas etti

    Dünyanın her yerinde gerçekleşen havayolu iflaslarının ülkelere göre dağılımında ABD dokuz firma ile ilk sırada. İflas eden havayolları listesinde Almanya ve Güney Afrika üçer firma ile yer alırken Türkiye’den ise bir firma var; Atlas Global. Atlas Global, koronavirüs salgınından önce iflasını vermişti.

    ‘Avrupa’daki 193 havaalanı işletmesinin iflas edebileceği’ uyarısı

    Koronavirüsü salgını nedeniyle havayolları zor durumda kalarak iflas ederken havaalanları da iflas ediyor. Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI) Avrupa’daki 193 havaalanı işletmesinin iflas edebileceği uyarısında bulundu.

    Dünya havaalanlarının en az kaybedeni İstanbul ve Moskova

    Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Europe 2020 yılı havaalanları yolcu istatistiklerini açıkladı. ACI verilerine göre Avrupa'nın yolcu trafiğinin geçen yıl 1.72 milyar yolcu azalarak 1995 düzeyine düştü.

    ACI Europe Genel Müdürü Olivier Jankovec, "Bir önceki yıl 2,4 milyar yolcuya göre 2020'de sadece 728 milyon yolcuyla, Avrupa'nın havalimanları 1995'teki trafik düzeyine geri döndü. Hiçbir endüstri tek başına böyle bir şoka dayanamaz" dedi.

    AB dışında, Rusya ve Türkiye havalimanları, sırasıyla yüzde 44,2 ve yüzde 60,7 düşüşle dördüncü çeyrekte en dayanıklı havalimanları oldu. En az kayıpta İstanbul’u Rusya Moskova’nın Sheremetyevo, Domodedovo ve Vnukovo izliyor. Moskova’nın kaybı yüzde 60.7 En çok etkilenenler İzlanda'daki havaalanları yüzde 96,2 ve Gürcistan yüzde 94,8 oldu.

    ACI verilerine göre Avrupa'nın en büyük beş havalimanı, yolcu trafiğinde yüzde 71,3 düşüş kaydetti. Yunanistan'daki havalimanları da 2020'de koronavirüs kısıtlamalarından en çok etkilenenler arasında.

    30 yeni havayolu kuruluyor

    Koronavirüs salgını ile büyük bir yıkım yaşayan havayollarından bir yandan iflas haberleri gelirken bir yandan da yeni havayolları kuruluyor. İflas eden havayolu şirketleri 2 binin üzerinde uçağı leasing şirketlerine iade etti.

    Uçak kiralama kuruluşu Avalon çeşitli ülkelerde 30 yeni havayolu pazara girmeye hazırlandığını belirtti.

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    Etiketler:
    Atlas Global Havayolları, Lufthansa, sektör, Tedbir, Önlem, Koronavirüs, havacılık, Moskova, İstanbul, İtalya, İspanya, Almanya, AB, ABD, Rusya, Türkiye
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