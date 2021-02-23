Gürcistan'da muhalif protestocular, parlamento binasının yanında çadırlar kurdu

Gürcistan siyasetinde Nika Melia'ya yönelik gözaltı kararıyla başlayan gerilim, Melia'nın gözaltına alınmasıyla birlikte daha da tırmandı.

Melia'ya destek veren birkaç yüz protestocu, muhalif ismin gözaltına alınmasının ardından başbakanlık binası önünde başladıkları eyleme parlamento binasının önüne gelerek devam ediyor. Protestocuların binanın yanındaki alanda çok sayıda çadır kurduğu görüldü.

Birleşik Ulusal Hareket'in önde gelen isimlerinden Hatiya Dekanoidze, basına yaptığı açıklamada "Burada çadırlar kuracağız ve protestocuların sayısı artacak. Çadırların kurulması, sembolik bir eylem. Sağlam durmamız bizim için önemli" dedi.

Başkent Tiflis polisinin protestocuların çadırlar kurmalarına bugün müdahale etmediği belirtildi.

Haftasonu protestocular parlamento binası önünde yine çadırlar kurmaya çalışmış ancak polisin müdahalesi sonrası20'den fazla gösterici gözaltına alınmıştı.

Melia, bugün başkent Tiflis'te yaklaşık bir saat süren ve yüzlerce polisin katıldığı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Başbakanlık binası önündeki eylemler sırasında konuşan Dekanoidze, “Teslim olmayacağız ve Nika için, muhalefet için, özgürlük ve bağımsızlık için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kimse bizi geçmişe döndüremeyecek” ifadelerini kullanmıştı.

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili de, Melia'nın başkentte düzenlenen polis operasyonu sonucu gözaltına alınmasıyla ilgili öfkesini dile getirerek iktidarı 'ülkeyi, düşmanların çıkarı doğrultusunda tamamen yıkma isteği' ile suçlamıştı.