DSÖ: Kovid-19’la ilgili durum belirsizliğini koruyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pandeminin düşüşte olduğunu ancak koronavirüsün yeni mutasyonlarının daha fazla ülkeye yayıldığını açıkladı.

DSÖ’den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde düşüşte olduğu, ancak koronavirüsün yeni mutasyonlarının daha fazla ülkede yayılmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, “Dünya genelinde bildirilen yeni vaka sayısı art arda altıncı hafta düşmeye devam ediyor. Geçen hafta 2.4 milyon olarak kayıtlara geçen yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 11 düşüş gösterdi. Aynı şekilde hastalıktan ölenlerin sayısı da son üç hafta boyunca düşmeye devam etti. Geçen hafta 66 bin olan ölü sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 20 azaldı” denildi.

Açıklamaya göre, 15-21 Şubat tarihleri arasında dünya genelinde 2 milyon 457 bin 26 yeni vaka kaydedilirken, hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 66 bin 359 oldu.

Ancak, dünyanın farklı ülkelerinde virüsün yeni mutasyonları ortaya çıkmaya ve yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar virüsün ‘İngiliz varyantı’ 101 ülkede (önceki haftaya göre 7 fazla), ‘Güney Afrika’ varyantı 51 ülkede (5 fazla), ‘Brezilya varyantı’ 29 ülkede (8 fazla) tespit edildi.

Geliştirilen aşıların bu türlere karşı etkili olup olmayacağına dair kesin bir veri bulunmuyor.

'2022'de salgın bitecek' iddiası

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ise 2021'in de Kovid-19 yılı olacağını ancak salgınının 2022 yılı başlarında biteceğini iddia etmişti.