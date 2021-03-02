Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü

Güney Sudan'ın Jonglei eyaletine bağlı Uror kentindeki Pieri Havalimanı'ndan kalkan küçük bir uçağın düştüğü ve uçakta bulunan 2'si pilot 10 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sudan Muhalif Halk Kurtuluş Hareketi'nin (SPLM-IO) liderlerinden Pal Mai, yaptığı açıklamada, uçağın South Supreme Airlines'a ait olduğu ve Yuai kasabasına gitmekte olduğu bilgisini verdi.

Pal, uçağın iş insanları tarafından kiralandığını da sözlerine ekledi.

Kazanın nedeni henüz belirsizliğini koruyor.