Azerbaycan’dan Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’ye onay

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Rusya yapımı Sputnik V aşısı, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından kullanım için onay aldı. Bu aşı en yakın zamanda Azerbaycan’a ulaştırılacak” ifadesine yer verildi.

Azerbaycan’da bugüne kadar 238 bin 959 koronavirüs vakası tespit edilirken 230 bin 461 hasta iyileşti, 3 bin 268 hasta da hayatını kaybetti.

Azerbaycan’da 18 Ocak 2021’de toplu aşılama programı başlatıldı. Aşılamada, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısı kullanılıyor.