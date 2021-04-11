Letonya'da kürk çiftliğindeki 9 vizonda Kovid-19 tespit edildi

Letonya Gıda ve Veterinerlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Baltık Devon isimli vizon çiftliğinde ölen 9 vizonda Kovid-19 tespit edildiği aktarıldı.

Letonya'da vizonlarda Kovid-19 tespit edildi. Letonya Gıda ve Veterinerlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, 60 bin vizonun bulunduğu Baltık Devon isimli vizon çiftliğinde ölen 9 vizonda Kovid-19 tespit edildiği aktarıldı.

Servis, çiftlikteki durumun kontrol altında olduğunu ifade ederken, hayvansal ürünlerin çiftliğe giriş ve çıkışlarının durdurulduğu açıklandı. Veterinerlik Servisi, hayvanları itlaf edilip edilmeyeceği konusunda bilgi paylaşmazken, Hollandalı bir şirkete ait olan çiftlikte salgına yönelik epidemiyolojik araştırma başlatıldığını aktardı.

Letonya'da kürk çiftliklerinde ölen tüm hayvanlar, Kovid-19 için rutin olarak test ediliyor. Veterinerlik otoritesine göre, Letonya'da kayıtlı olan 9 kürk çiftliğinde yaklaşık 130 bin hayvan bulunuyor.