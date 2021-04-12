Gagarin'in tarihi uzay yolculuğu, tam 60 yıl önce gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın depolarda kalan patates ve soğanların alınacağını duyurmasına çiftçilerden tepki geldi. Nevşehirli çiftçi, "Devlet patates alımına iş işten geçtikten sonra başladı. Bu saatten sonra devletin patates alımı demek, çiftçinin intiharı demek. İyi patatesi olan 4 kişi kaldı. Onlardan patates alınıyor şu an” dedi.