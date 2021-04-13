Ermenistan basını: Erivan'da bir Rus generalin kızı ölü bulundu

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Rus sınır güvenlik servisinden bir generalin kızı olduğu belirtilen bir kadının hayatını kaybettiği aktarıldı. Ermenistan Soruşturma Komitesi, cesedin yanında bir tabancanın bulunmasıyla ilgili olarak ‘intihara sürüklemek’ başlığı altında cezai dava başlattı.

Kriminal haberler üzerinde yoğunlaşan shamshyan.com, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Rusya Güvenlik Servisi’nden (FSB) bir generalin kızının hayatını kaybettiğini yazdı. Telegram’da bu generalin Ermeni olduğu, sınır birliklerinde görev yaptığı, ancak muvazzafın kısa süre önce görevden alındığı bilgisi yer aldı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, intiharla ilgili bilgiyi polisin dün 16.05’te aldığı belirtildi. Kaynağa göre, 1981 doğumlu kadının cesedi David Anaht Caddesi’ndeki apartman dairesinde bir kanepe üzerinde bulundu. Cesedin yanında ise babasına ait Makarov tabancası yer aldı.

Kaynak, “Soruşturma Komitesi tarafından ‘intihara sürüklemek’ başlığı altında cezai dava başlatıldı. Kapsamlı adli tıp ve adli balistik muayene gerçekleştirilmesi talep edildi. Soruşturma sürüyor” dedi.