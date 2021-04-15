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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

    RG: Zelenskiy, Çinlilere ait Motor Sich fabrikasını Erdoğan'a önerdi

    © AFP 2021
    Dünya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202104151044285258-rg-zelenskiy-cinlilere-ait-motor-sich-fabrikasini-erdogana-onerdi/

    Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta (RG), Zelenskiy'in Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önerdiği belirtilen Motor Sich fabrikasının Çinlilere ait olduğunun altını çizdi. Bayraktar'ın söz konusu fabrikada Ukrayna ordusu için üretim yapabileceğinin Türkiye'de hiçbir zaman konuşulmadığı da belirtildi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna basınında hava araçları motoru üreten Motor Sich fabrikasının yüzde 50'sinin Türkiye'ye önerildiğine dair haberler yer aldı.

    Ukrayna basınındaki haberlere mercek tutan RG muhabiri Pyotr Lihomanov, söz konusu haberlerin şimdilik Ukrayna hükümetinden ve Motor Sich'ten iki kaynağa dayandığına dikkat çekerek Zelenskiy'in ekibinin düşünce tarzı dikkate alındığında söylentilerin doğru olabileceğini belirtti.

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy'in ağustosta ayındaki Türkiye ziyaretinde yerli yatırımcılara Motor Sich'in hisselerini teklif ettiğine ve o dönemde ABD'nin talebiyle alınan fabrikayı kamulaştırma kararının henüz yürürlüğe girmediğine dikkat çeken Lihomanov, "Büyük ihtimalle şu anda da şirket Ukrayna devletine ait değil. Zelenskiy, kamulaştırma kanununu 24 Mart'ta imzaladı ve sürecin sonlanmasına daha çok zaman var. Üstelik Ukrayna Çinli malikle dava halinde ve davada istenen tutar 3.6 milyar dolar, yani fabrikanın en iyimser satış bedelinin yaklaşık üç katı" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna'nın Motor Sich fabrikasının satışında acele etmesinin altında Zelenskiy'in Ukrayna ordusunu için onlarca Bayraktar İHA'sına sahip olma hayalinin yattığını belirten Lihomanov, muhtemelen Kiev'in bu satışı Erdoğan'la ilişkileri pekiştirme adımı olarak gördüğünü kaydetti.

    "Ancak Bayraktar'ın Zaporojye'deki fabrikada Ukrayna ordusu için üretim yapabileceği Türkiye'de hiçbir zaman konuşulmadı. Motor Sich'in profiline bakınca Ankara'da kendi roketleri için de olmak üzere motor üretimine ilgi gösterildi ancak Türkler, Bayraktar'ın üretimini tüm 'know-how' ile birlikte Ukrayna'ya taşımayı birçok nedenden dolayı planlamıyor" diye devam eden Lihomanov, "Anlaşma imzalansa bile bu, Bayraktar İHA'larının bedelinin Ukrayna için azalacağı ve Ukrayna ordusunun fabrikanın yeni sahiplerinin ayrıcalıklı müşterileri olacağı anlamına gelmiyor" dedi.

    Etiketler:
    Fabrika, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Zelenskiy
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