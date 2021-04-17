Dünyada koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 milyonu geçti

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya çapında Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı üç milyonu aştı.

Johns Hopkins Üniversitesi, dünya genelinde koronavirüse ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, dünya çapında Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı üç milyonu aşarken, vaka sayıları ise 139 milyonu geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, en fazla vakanın görüldüğü ülkeler ABD, Hindistan ve Brezilya olarak sıralanıyor. Bu üç ülkede toplam can kaybı da 1 milyon civarında.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Cuma günü, dünyanın "bugüne kadarki en yüksek enfeksiyon oranına yaklaştığı" uyarısında bulundu.