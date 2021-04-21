ABD'nin davetiyle 40 ülke liderinin katılacağı İklim Zirvesi yarın başlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İklim Zirvesi'nde önümüzdeki 10 yıl içinde karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin özellikle de istihdam ayağı üzerinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklanılacağı ifade edildi.

The effects of climate change are already devastating lives and livelihoods around the world. But if we act now, we can change that path and build a safer, more sustainable, and equitable future for all. Join us for the #LeadersClimateSummit on April 22-23. pic.twitter.com/5gHcMTyHaO — Department of State (@StateDept) April 21, 2021

Açıklamada, "Zirvenin ana amacı dünyanın büyük ekonomilerini özellikle de dünyadaki emisyonun yüzde 80'ini yapan ve gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80’ine sahip Büyük Ekonomiler İklim ve Enerji Forumu üyelerini yıllık küresel ısınmayı 1.5 santigrat dereceye indirme hedefine ulaşma konusunda teşvik etmektir" ifadelerine yer verildi.

Zirveye, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un da aralarında bulunduğu 40 ülke lideri katılacak.

Zirvenin açılışını ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris yapacak.

.@POTUS Biden will host the #LeadersClimateSummit on April 22-23 to galvanize efforts by major economies to tackle the climate crisis. The Summit will underscore the urgency – and the economic benefits – of stronger climate action. https://t.co/VxCLSjN17k pic.twitter.com/t81edko9Lp — Department of State (@StateDept) April 21, 2021

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