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    Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemileri, Kırım'daki tatbikatların ardından üslerine döndü

    Rusya, Karadeniz’deki bazı bölgeleri yabancı gemilerin geçişine kapatıyor

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    Rusya’nın bu akşamdan itibaren Karadeniz’deki üç bölgeyi yabancı savaş gemilerinin ve devlet malı kategorisindeki gemilerinin geçişine kapattığı öğrenildi.

    Rusya Savunma Bakanlığı Navigasyon ve Oşinografi İdaresi’nin bülteninde belirtildiği üzere bu akşamdan itibaren Karadeniz’deki üç bölge yabancı savaş gemilerinin ve devlet malı kategorisindeki gemilerinin geçişine kapatılıyor.

    Kısıtlamanın bu akşam 21.00’da uygulamaya konulup 31 Ekim saat 21.00’e kadar yürürlükte kalacağı belirtilirken bu süre zarfında Sivastopol-Gurzuf arasındaki kıyı kesiminin açıklarının, Kerç Yarımadası kıyılarında Opuksky doğa rezervinin eteğindeki alanın ve Kırım'ın batı ucuna yakın küçük bir alanın kapalı kalacağı ifade edildi.

    Açıklamada ayrıca tüm bu bölgelerin Rusya’nın ulusal karasularında bulunduğu ve kapanmasının Kerç Boğazı’ndan gemi seyrini engellemeyeceği kaydedildi.

    Ukrayna ve Batı ülkelerinden tepki

    Karadeniz’in bazı bölgelerinin uçak ve gemi trafiğine kapatılması kararı Ukrayna ve Batı ülkeleri tarafından tepkiyle karşılandı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı kararı protesto ederken, NATO da endişelerini dile getirdi ve Ukrayna limanlarına erişim ve seyir özgürlüğünün sağlanması çağrısında bulundu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz bölgelerinin kapatılmasını Rusya tarafından ‘gerilimi sebepsiz yere tırmandırma’ olarak nitelendirdi. AB ise yabancı savaş gemilerinin barışçıl geçiş hakkını kısıtlayan Rusya'nın ‘durumu daha da istikrarsızlaştırdığına’ dikkat çekerek kararın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

    Rusya’nın yanıtı

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Moskova’nın uluslararası anlaşmalara uygun olarak hareket ettiğine dikkat çekerek, kararın Kerç Boğazı’ndan gemi geçişlerini ilgilendirdiğini vurguladı:

    “Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarının kullanımına yönelik ticari deniz taşımacılığına herhangi bir kısıtlama getirilmediğine dikkatinizi çekerim.”

    Rus diplomat, tatbikatların yapıldığı bölgelerin kapatılmasının genel kabul gören uluslararası bir uygulama olduğunu ve bu açıdan Rusya'nın çok taraflı anlaşmalar temelinde hareket ettiğini vurguladı.

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    Etiketler:
    Sergey Lavrov, Ukrayna, Kerç Boğazı, Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz, Rusya
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