SpaceX'in Crew Dragon mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Megan McArthur, Shane Kimbrough, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Thomas Pesquet ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Akihiko Hoşide'yi taşıyan SpaceX üretimi Crew Dragon mekiği, Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla kenetlendi.
Şirketin 'Crew-1' adını verdiği görev kapsamında, Kasım 2020'de 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaştırmıştı.
'Crew-1 görevi', NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından sonra ABD'den uzaya yapılan ilk insanlı sefer olmuştu.
NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar, bundan önce Rus yapımı 'Soyuz' mekikleriyle taşınıyordu.
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