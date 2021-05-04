Pentagon: Ukrayna sınırında daha çok sayıda Rus askeri bulunuyor

Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki ordu birliklerini tahliye etmesine rağmen sınırda daha çok sayıda askerin kaldığını öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizini değerlendirdi.

Kirby, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki ordu birliklerini tahliye etmesine rağmen sınırda daha çok sayıda askerin kaldığını iddia ederek, "Daha çok ordu birlikleri var. Niyetlerinin ne olduğu hala tam olarak belli değil" dedi.

Daha önce ABD ve diğer ülkeler, Ukrayna sınırında sayısı arttığı iddia edilen Rus ordu birliklerinden dolayı endişelerini dile getirmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin güneyindeki tatbikata katılan ordu birliklerine 1 Mayıs’a kadar üslendikleri bölgelere geri dönme emrini vermişti.