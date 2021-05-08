BM Genel Sekreteri Guterres’ten çağrı: Ne pahasına olursa olsun, yeni bir soğuk savaştan kaçınmalıyız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “ne pahasına olursa olsun yeni bir soğuk savaştan kaçınma” çağrısında bulundu.

Yeni bir jeostratejik bölünme ve büyük güçler arasındaki ilişkilerin bozulma tehlikesi konusunda uyarlarda bulunduğunu anımsatan Guterres, “Bu, uluslararası işbirliğini, en çok ihtiyaç duyulan bir anda zorlaştırır” ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri, “Ne pahasına olursa olsun yeni bir soğuk savaştan kaçınmalıyız. Ulusal egemenlik ve insan hakları arasındaki yanlış uçurumu aşarak insan haklarına, bölünmezliğine ve evrenselliğine bütünsel bir bakış açısı oluşturmalıyız” diye konuştu.

Tüm bunların en iyi panzehrinin, temel değerlere ortak bağlılığı canlandırmak olduğunu söyleyen Guterres, “Bu, Genel Sekreter’in BM’nin birleştirici gücünden en iyi şekilde yararlanması, barış için diplomasi inşa etme çabalarını iki katına çıkarması, güven oluşturması, güveni güçlendirmesi, yakınsama alanlarını belirlemesi, iyi niyetle arabuluculuk yapması ve sürekli insanları birleştirmesi için gerekiyor” diye ekledi.