National Interest: Nükleer savaşta Moskova hayatta kalmak için en iyi yer olabilir

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), nükleer silahların kullanıldığı savaşın başlaması durumunda Moskova’nın hayatta kalmak için en iyi yerlerden biri olabileceğini bildirdi.

NI'de yer alan Caleb Larson imzalı makalede, nükleer silahların kullanıldığı savaşın başlaması durumunda Rusya’nın başkenti Moskova’nın hayatta kalmak için dünyanın en iyi yerlerinden biri olabileceğini ifade edildi.

Rusya’nın füze savunmasını modernize etmek için bir planı olduğu kaydedilen yazıda, özellikle hipersonik füzelerle mücadelede önceki nesil füze savunma sistemlerinin eksikliklerini ortadan kaldıracak, geçici olarak A-235 olarak adlandırılan bir sistemin söz konusu olduğu belirtildi.

1972 yılında SSCB ve ABD’nin füze savunma sistemlerinin sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmaya imza attıkları ve buna göre her ülkede bu tür sistemlerin sayısının ikiye düşürüldüğü hatırlatılan yazıda, o zamanlar sistemlerden bir tanesinin kıtalararası balistik füzeleri konuşlandırma sistemini korumak için, diğerinin ise kentin, yani Moskova'nın savunması için kullanıldığı vurgulandı.

Yazıya göre daha önce Moskova, düşman füzelerini atmosferin dışında vurarak nükleer yağmur oluşma riskini azaltan A-35 sistemi ile çevriliydi. Bununla birlikte CIA değerlendirmelerine göre sistem ‘ABD'den gelen çok yönlü füze tehditlerini karşılamıyor’, ayrıca nükleer patlamalardan tam bir koruma sağlamıyordu.

Fakat 1995’te Moskova’nın savunma sisteminin modernize edildiği ifade edilen yazıda, şu anda artık yeraltı füze silolarına değil, mobil fırlatma sistemlerine ağırlık verildiği, ayrıca nükleer yükün yerine geleneksel patlayıcıların getirilmesi planlandığı vurgulandı.